Napoli, a Verona senza margine d'errore: slitta il rientro di Anguissa e McTominay

Ritornare alla vittoria ed allungare sfruttando l'incrocio tra Roma e Juventus. Il Napoli quest'oggi scende in campo a Verona con l'obiettivo di tornare alla vittoria contro la squadra di Sammarco, ultima e sempre più in difficoltà, per riscattare la sconfitta di Bergamo - tra le polemiche che ancora non si placano - e provare a consolidare il piazzamento Champions, obiettivo minimo della stagione ma anche unico traguardo da inseguire fino alla fine della stagione. Antonio Conte non ha cambiato la sua abitudine, restando in silenzio alla vigilia come ormai avviene da mesi, focalizzandosi unicamente sulla partita e le condizioni dei giocatori al rientro.

Slitta il ritorno di Anguissa

Sembrava pronto a partire con la squadra per il Verona, ma alla fine bisognerà ancora attendere per vederlo tra i convocati. Frank Zambo Anguissa ha recuperato dalle complicazioni alla schiena, scendendo in campo anche per un tempo nel test infrasettimanale contro il Giugliano, ma proseguirà il lavoro a Castel Volturno. La scelta alla fine è stata di non prendersi alcun rischio e rinviare il ritorno al prossimo match con il Torino, dopo un'ulteriore settimana di recupero. Stesso discorso per McTominay, all'ennesimo forfait, non avendo ancora recuperato dall'infiammazione riscontrata contro il Genoa.

Le scelte di Conte

Pochi cambi per il tecnico del Napoli. In porta dovrebbe rivedersi Meret, stavolta favorito in nome dell'alternanza per riprendersi il posto dopo l'ultimo periodo a favore di Milinkovic-Savic. In difesa scelte obbligate con Beukema, Juan Jesus e Buongiorno mentre a centrocampo Gilmour è in crescita ed insidia Elmas che però è favorito per farcoppia con Lobotka. Sulle corsie dovrebbe tornare Politano a destra con Spinazzola a sinistra e Gutierrez quindi inizialmente fuori. In attacco Vergara e Alisson Santos in supporto ad Hojlund.