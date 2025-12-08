Partita di cuore contro la Roma, L'Unione Sarda: "Magico Cagliari, una vittoria esaltante"
"Magico Cagliari, una vittoria esaltante" scrive L'Unione Sarda in apertura dopo l'1-0 del Cagliari in casa contro la Roma. Pisacane azzecca tutte le scelte e pesca il jolly Gaetano dalla panchina che entra e regala il gol dei 3 punti contro la formazione giallorossa, rimasta in 10 per l'espulsione di Celik. Partita di cuore con la Domus Arena in delirio.
Non vinceva dal 19 settembre a Lecce. Il Cagliari ha scelto la domenica giusta per mandare in delirio lo stadio: battuta una delle big con le gradinate stracolme e il nuovo socio in tribuna.
Vittoria indimenticabile, di cuore e testa, alla fine di un match durissimo, con qualche scontro di troppo, deciso da Gaetano a 8' dalla fine. Giulini a fine gara: "Ora non dobbiamo fermarci". Fiori sarà vicepresidente.
