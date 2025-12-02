Cagliari, il mercato di gennaio può regalare due pedine. Tra un mese esatto l'apertura ufficiale
Neanche il tempo di rifiatare che per il Cagliari arriva già il momento di tornare in campo. Dopo il ko di Torino contro la Juventus, per la squadra di mister Pisacane domani è in programma la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Napoli. Nel frattempo, quando manca un mese esatto all'apertura della finestra invernale del calciomercato, la società sta monitorando il panorama in attesa di affondare gli eventuali colpi.
Il possibile mercato in entrata. In difesa verrà fatto un intervento per dare a Pisacane un'alternativa pronta subito ma anche di prospettiva: il ko di Ze Pedro, che tornerà a gennaio inoltrato, ha evidenziato che la coperta in difesa è corta e il club si sta muovendo di conseguenza. Non è da escludere anche un intervento in attacco, vista la stagione ormai compromessa di Belotti.
Il possibile mercato in uscita. Una possibile partenza si lega inevitabilmente anche al mercato in entrata. A gennaio potrebbe infatti salutare Luca Mazzitelli, fin qui poco utilizzato: nel caso, arriverebbe un altro rinforzo anche nella linea mediana di Pisacane.