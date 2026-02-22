Cagliari, la salvezza sempre più vicina. Contro il Parma tante assenze

Un buon pareggio quello conquistato dal Cagliari di mister Pisacane nella gara di ieri sera contro la Lazio. Alla Unipol Domus la sfida è terminata 0-0, con i rossoblù che hanno dimostrato carattere e grinta anche dopo l'espulsione di Mina. Il cammino dei sardi prosegue quindi nel migliore dei modi, alla ricerca della salvezza che non sembra poi così lontana.

Tante assenze contro il Parma

Con il cartellino rosso di Mina e l'uscita anticipata di Mazzitelli per un fastidio al polpaccio, si allunga la lista degli isolani indisponibili. Tra tanti infortuni e la squalifica del centrale colombiano, il tecnico Pisacane deve fare i conti con le tante assenze che gli si paleseranno in prossimità della partita contro il Parma. E forse, proprio per quell'incontro, la sua squadra sarebbe dovuta essere al completo. Uno scontro diretto non è mai facile e affrontarlo con tante pedine mancanti complica ulteriormente le cose. Chi dovrà sostituire gli assenti, dovrà cercare di dare il meglio di sé, provando a fare il tutto per tutto per mettere in saccoccia altri punti importanti.

Mentalità sarda

Nonostante la squadra incerottata, il Cagliari ha saputo dimostrare ancora una volta di essere una compagine da temere. Riuscire a gestire la Lazio non è sicuramente una passeggiata, ma la mentalità "sarda" è venuta fuori nuovamente. Testardaggine e caparbietà, qualità inside nel DNA degli isolani, sono state le protagoniste nell'atteggiamento messo in campo, quasi a voler riscattare le due sconfitte subite contro Roma e Lecce. "Sono orgoglioso di questi ragazzi e se ad oggi hanno fatto questi punti è perché hanno sempre cercato di trovare la soluzione. Quello che avevo detto è che questo popolo doveva sentirsi rappresentato dalla squadra e lasciare tutto sul campo", così Pisacane ha commentato quanto fatto fino ad ora dai suoi.