Lazio senza squilli, col Cagliari è 0-0. Il Messaggero: "La difesa tiene, ma l'attacco è sterile"

È un pareggio per 0-0 giusto e con poche emozioni quello maturato alla Unipol Domus Arena tra il Cagliari e la Lazio, posticipo del sabato sera della 26ª giornata di Serie A. Meglio i padroni di casa nel primo tempo, che colpiscono un palo con Ze Pedro e vanno vicini al vantaggio anche con Adopo. Nella ripresa emerge la Lazio e sul finale, con i sardi in 10 per il rosso a Yerry Mina, sfiorano per due volte il gol con Cataldi. Un punto che permette ai biancocelesti di staccare momentaneamente il Bologna al nono posto ma di restare comunque alle spalle del Sassuolo.

Questa l’analisi di Sarri nel post partita: “Noi in trasferta non perdiamo da metà novembre, l’ultima sconfitta - anche un po’ farlocca - è arrivata col Milan con il rigore negato al 95'. Ai ragazzi posso imputare veramente poco, è una stagione maledetta per motivi che non sto qui a dire. Siamo venuti con sei giocatori infortunati, Rovella ha una frattura alla clavicola e siamo a sette, e questo non è un momento d’emergenza. È tutta la stagione così".

Stasera in campo invece la Roma per affrontare nel posticipo della domenica la Cremonese all’Olimpico. Occasione ghiotta per i giallorossi, che con una vittoria potrebbero allungare sulla Juventus nella corsa Champions. Gasperini perde anche Soulé, oltre a Dybala , ma recupera Wesley, Hermoso e Manu Koné.