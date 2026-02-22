Cagliari, un pareggio di carattere contro la Lazio. L'Unione Sarda titola: "È un buon punto"

Seconda gara consecutiva in casa senza reti per il Cagliari, che contro la Lazio non va oltre lo 0-0 nel posticipo del sabato della 26ª giornata di Serie A. Un punto che comunque consente alla squadra di Fabio Pisacane di portarsi momentaneamente a 8 lunghezze di distanza dalla zona retrocessione e di agganciare il Parma al 12º posto in classifica con 29 punti.

All Unipol Domus Arena partono meglio i sardi, che nel primo tempo vanno in un paio di occasioni vicini al gol con la traversa di Ze Pedro e un tentativo di Adopo che termina di pochissimo a lato della porta difesa da Provedel. Nella ripresa Palestra troverebbe anche il gol ma l’arbitro annulla per fuorigioco dello stesso esterno. Con il passare dei minuti emerge la Lazio che, data anche la superiorità numerica degli ultimi minuti per il rosso a Yerry Mina, va vicino a sbloccare il match in due occasioni con Cataldi.

Fabio Pisacane, nel post partita, ha analizzato così il pareggio: “Voglio fare i complimenti a questi ragazzi perché è da settembre che siamo falcidiati dagli infortuni. Questa sera oltre a Mazzitelli, che perderemo in ottica Parma, perderemo anche Mina, ma siamo sempre alla ricerca di soluzioni e non di scuse. Sono orgoglioso di questi ragazzi e se oggi hanno fatto questi punti è perché hanno sempre cercato di trovare la soluzione. Quello che avevo detto è che questo popolo doveva sentirsi rappresentato dalla squadra e lasciare tutto sul campo".