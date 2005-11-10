Maldini gela l'Olimpico. Pareggio del Cagliari contro la Roma: 2-2 all'82'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 22:24Serie A
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27.10.2026 22:24Serie A
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Doccia fredda per la Roma all'82' e pareggio del Cagliari all'Olimpico. Gol di Daniel Maldini che ha bruciato Gianluca Mancini con un inserimento perfetto e ha battuto Gollini con un tiro sul primo palo su assist di Obert. 2-2 dunque a meno di dieci minuti dalla fine.
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