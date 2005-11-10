Cagliari, Mina: "Io poco sportivo in campo? Faccio il mio calcio e continuo così"
autore
Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
ieri alle 23:40Serie A
autore Paolo Lora Lamia
11.10.2026 23:40Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Il difensore del Cagliari Yerry Mina ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo l'1-1 nel match casalingo contro la Juventus valido per la 6^ giornata di Serie A.
Che valore dai a una serata del genere?
"Abbiamo fatto una bella prestazione, la squadra ha corso al 100% e adesso ci riprendiamo per la prossima partita che arriva subito".
Cosa è successo con Spalletti?
"Non l'ho sentito e gli ho detto: ti voglio bene mister".
A chi ti dice che sei poco sportivo?
"Faccio il mio calcio e continuo così".
Articoli correlati
Caprile e l'azzurro: "Penso a fare bene con il Cagliari. Conta che Gigio stia bene"
Marelli: "Sugawara-Zhegrova: niente rigore. Giusto non fischiarli per queste cadute"
Cagliari, Caprile: "Abbiamo dimostrato di voler portare punti a casa"
Cagliari, mister Pisacane: "Abbiamo tenuto testa ad una squadra che lotta per obiettivi diversi"
Altre notizie Serie A
Oggi
00:04 Serie A
Milan, Amorim: "Stiamo migliorando in tante cose e molto velocemente, ma dovevamo vincere"
Ieri
23:52 Serie A
Sommer sfida il suo passato: "Blu e nero speciali per me. Con l'Inter momenti memorabili"