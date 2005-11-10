Cagliari, Mina: "Io poco sportivo in campo? Faccio il mio calcio e continuo così"

Il difensore del Cagliari Yerry Mina ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo l'1-1 nel match casalingo contro la Juventus valido per la 6^ giornata di Serie A.

Che valore dai a una serata del genere?

"Abbiamo fatto una bella prestazione, la squadra ha corso al 100% e adesso ci riprendiamo per la prossima partita che arriva subito".

Cosa è successo con Spalletti?

"Non l'ho sentito e gli ho detto: ti voglio bene mister".

A chi ti dice che sei poco sportivo?

"Faccio il mio calcio e continuo così".