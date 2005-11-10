Rilanciatosi in Champions League grazie al successo di Atene, il Milan vuole dare continuità al proprio momento positivo anche in campionato. Contro il Cagliari, la squadra di Ruben Amorim andrà a caccia della quarta vittoria consecutiva in Serie A, dopo quelle ottenute contro Inter, Genoa e Frosinone. Un filotto che ai rossoneri manca da oltre un anno, quando Massimiliano Allegri riuscì a battere in successione Lecce, Bologna, Udinese e Napoli tra agosto e settembre 2025.

Il Cagliari è una bestia nera per il Milan

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, negli ultimi anni i sardi hanno spesso frenato l'entusiasmo dei rossoneri all'indomani di vittorie prestigiose. Accadde con Paulo Fonseca dopo il trionfo al Santiago Bernabeu e con Sergio Conceiçao dopo la conquista della Supercoppa Italiana a Riyad. Nell'ultima giornata dello scorso campionato, invece, la sconfitta casalinga contro il Cagliari costò al Milan la qualificazione in Champions League.

Amorim spera di recuperare tre giocatori

Dopo la seduta di scarico di ieri, oggi il tecnico portoghese entrerà nel vivo della preparazione alla sfida contro la formazione di Pisacane. La speranza è recuperare Pavlovic, Bartesaghi e Gonçalo Ramos, quest'ultimo alle prese con una botta alla tibia rimediata contro l'Olympiacos. Qualora il centravanti portoghese non riuscisse a partire dal primo minuto, toccherebbe a Cissé. Più complicato il recupero di Modric, mentre Camarda spera di tornare tra i convocati. Ancora indisponibili Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze, Loftus-Cheek e Pietro Terracciano.