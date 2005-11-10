Il futuro di Sebastiano Di Paolo quasi certamente lascerà l’Avellino a gennaio facendo ritorno al Cagliari che poi deciderà di prestarlo nuovamente scegliendo un club – che sia di Serie B o Serie C – che possa garantire all’esterno offensivo maggiore spazio di quello trovato in Irpinia. Il classe 2006 infatti nella squadra di Alessandro Nesta è sceso in campo solo in due occasioni per 10 minuti complessivi in campo.

Lo Spezia ci riproverà a gennaio

Il giovane esterno in estate era stato cercato anche dallo Spezia che ora potrebbe tornare all’assalto, come riporta Cittadellaspezia.com, visto che fra gli obiettivi del direttore Guido Angelozzi per rinforzare la rosa a disposizione di Turati ci sono un’ala e un centrocampista centrale. Di Paolo del resto è un giocatore che il tecnico aquilotto conosce bene avendolo allenato due anni a Siracusa e questo potrebbe favorir la scelta della piazza ligure per ripartire dopo questi sei mesi.

Achik la possibile alternativa

Un altro nome che potrebbe tornare d’attualità per lo Spezia in quel ruolo è Ismail Achik, classe 2000, che ha un contratto in scadenza con la Salernitana e dunque potrebbe muoversi nella prossima finestra di mercato visto che sarebbe l’ultima occasione per i campani di monetizzare la cessione del marocchino.