Serie B, 14ª giornata: cinque le gare di oggi. Prime uscite per Empoli e Vicenza
Luca Bargellini
Prende il via quest'oggi la 14ª giornata di Serie B. Si comincia alle 15:00 con Ascoli-Virtus Entella, Carrarese-Juve Stabia ed Empoli-Hellas Verona, con i toscani in campo per la prima volta con Lorenzo Tonelli in panchina. Alle 17:15, altro esordio, questa volta per Davide Dionigi in Vicenza-Cesena e in serata alle 19:30 al Palermo capolista, a quota 30, che riceve il Benevento. Domenica il Modena, secondo a 27 punti, sfida il Padova, mentre il turno si chiude lunedì sera alle 20:30 con Catanzaro-Avellino. Di seguito il programma completo del turno con la classifica aggiornata della competizione:
SERIE B - 14ª GIORNATA
Sabato 28 novembre
Ore 15:00 - Ascoli-Virtus Entella
Ore 15:00 - Carrarese-Juve Stabia
Ore 15:00 - Empoli-Hellas Verona
Ore 17:15 - Vicenza-Cesena
Ore 19:30 - Palermo-Benevento
Domenica 29 novembre
Ore 15:00 - Modena-Padova
Ore 15:00 - Sudtirol-Mantova
Ore 17:15 - Sampdoria-Cremonese
Ore 19:30 - Arezzo-Pisa
Lunedì 30 novembre
Ore 20:30 - Catanzaro-Avellino
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 30
Modena 27
Avellino 22
Mantova 22
Ascoli 21
Cesena 21
Pisa 20
Benevento 19
Sudtirol 18
Sampdoria 17
Padova 16
Hellas Verona 16
Carrarese 16
Cremonese 15
Virtus Entella 13
Juve Stabia 12°
Arezzo 12
Catanzaro 12
Vicenza 10
Empoli 9
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva