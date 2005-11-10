Cagliari, Pisacane: "Non voglio parlare di arbitri, oggi ho visto una squadra viva"

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, analizza così ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-1 contro la Lazio: "Il direttore di gara vale come i giocatori, l'episodio parla in modo chiaro però eviterei di fare polemica. Indubbiamente è stato un peccato prendere gol, preferirei non parlare degli arbitri perché sono convinto della loro buonafede. Andiamo avanti".

La priorità ora è sulla testa dei giocatori?

"Penso che quando vedi la tua squadra lottare così, c'è poco da toccare. C'è da essere lucidi, oggi la squadra ha ritrovato lo spirito che mancava da prima di Monza, non ha mai staccato il chip durante la partita. Sarei stato più contento se avessimo fatto almeno un punto, però sono convinto che torneremo presto a farli".

La squadra è in crescita rispetto allo scorso anno?

"Questa è una squadra che ha caratteristiche diverse dallo scorso anno, oggi non abbiamo rischiato Winks che è un giocatore fondamentale per noi, Dispiace per Fadera che ci permetteva di allungare la Lazio, siamo una squadra giovane e qualche punto lo possiamo perdere per strada ma abbiamo la volontà di fare le cose e oggi finire la partita con Trepy, Mendy, Kofler ci fa capire che la direzione è quella giusta. Ovviamente dobbiamo tornare a fare punti, ma oggi ho visto una squadra viva".