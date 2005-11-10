Pisacane: "Gattuso un riferimento. Maldini? Ha un problema, ma me lo aspetto in campo"

Fabio Pisacane sa il valore dell'avversario che il Cagliari incontrerà domani e in conferenza stampa non ha fatto mistero di quello che pensa: "La classifica parla chiaro. La Lazio è allenata da un grande uomo e allenatore. Sono in una condizione ottima sia mentale che fisica. La differenza è tutta nell’energia. Loro hanno continuato al netto dell’avversario e delle difficoltà. Stanno overperformando. Hanno talento e fisicità. È una squadra allestita bene".

Qualcuno dice che tra lei e Gattuso ci sono certe affinità.

"Vedo Gattuso come un riferimento. Conosco lui, il papà e conosco le radici. Si merita tutto quello che sta facendo, perché so che è stato male dopo l’esperienza in Nazionale. Dal punto di vista tecnico tattico ha più esperienza di me e io come sempre prendo spunti da tutti. Negli ultimi mesi ho visto tanto da lui".

Maldini giocherà?

"Domani me lo aspetto in campo. Ha una piccola infiammazione. Anche lui si è allenato poco dopo la parentesi con la Nazionale per un carico importante di partite".

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