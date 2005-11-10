Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter vola in vetta da sola, Parma nel gruppone a 4 punti

L'Inter mette la freccia e potrà gustarsi con assoluta calma le prossime partite della 6^ giornata di Serie A, dopo il netto 3-0 rifilato al Parma nella partita del sabato alle ore 18. Con questi tre punti, la squadra di Chivu sale a quota 16, a +3 sulle due della Capitale. Il Parma rimane invece in fondo, fermo a 4 lunghezze, al pari di altre cinque squadre.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 16*

2. Roma 13

3. Lazio 13

4. Cagliari 12

5. Milan 11

6. Frosinone 10

7. Juventus 10

8. Como 10

9. Napoli 7

10. Sassuolo 7

11. Atalanta 6

12. Lecce 6

13. Udinese 4

14. Torino 4

15. Parma 4*

16. Monza 4

17. Genoa 4*

18. Fiorentina 4*

19. Bologna 2

20. Venezia 0

* hanno già giocato la 6^ giornata

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 6ª GIORNATA

Genoa - Fiorentina 2-1

7' Osmajic (G), 15' Messias (G), 73' aut. Vasquez (F)

Inter - Parma 3-0

13’ Sucic, 18’ rig. Calhanoglu, 31’ Thuram

Napoli - Frosinone

10 ottobre, ore 20.45, Sky e DAZN

Como - Roma

11 ottobre, ore 12.30, DAZN

Lazio - Monza

11 ottobre, ore 15, DAZN

Lecce - Bologna

11 ottobre, ore 15, DAZN

Sassuolo - Milan

11 ottobre, ore 18, Sky e DAZN

Cagliari - Juventus

11 ottobre, ore 20.45, DAZN

Atalanta - Venezia

12 ottobre, ore 18.30, DAZN

Torino - Udinese

12 ottobre, ore 20.45, Sky e DAZN

SERIE A, LA CLASSIFICA MARCATORI AGGIORNATA

6 reti: Malen (Roma)

4 reti: Raimondo (Frosinone), Lautaro Martinez (Inter) e Varela (Monza)

3 reti: Maldini (Cagliari), Mastantuono (Fiorentina), Kvernadze (Frosinone), Osmajic (Genoa), Calhanoglu (Inter), Thuram (Inter), Frattesi (Lazio), Moreira (Milan) e Adzic (Sassuolo)