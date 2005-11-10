Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter vola in vetta da sola, Parma nel gruppone a 4 punti
Dimitri Conti
L'Inter mette la freccia e potrà gustarsi con assoluta calma le prossime partite della 6^ giornata di Serie A, dopo il netto 3-0 rifilato al Parma nella partita del sabato alle ore 18. Con questi tre punti, la squadra di Chivu sale a quota 16, a +3 sulle due della Capitale. Il Parma rimane invece in fondo, fermo a 4 lunghezze, al pari di altre cinque squadre.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 16*
2. Roma 13
3. Lazio 13
4. Cagliari 12
5. Milan 11
6. Frosinone 10
7. Juventus 10
8. Como 10
9. Napoli 7
10. Sassuolo 7
11. Atalanta 6
12. Lecce 6
13. Udinese 4
14. Torino 4
15. Parma 4*
16. Monza 4
17. Genoa 4*
18. Fiorentina 4*
19. Bologna 2
20. Venezia 0
* hanno già giocato la 6^ giornata
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 6ª GIORNATA
Genoa - Fiorentina 2-1
7' Osmajic (G), 15' Messias (G), 73' aut. Vasquez (F)
Inter - Parma 3-0
13’ Sucic, 18’ rig. Calhanoglu, 31’ Thuram
Napoli - Frosinone
10 ottobre, ore 20.45, Sky e DAZN
Como - Roma
11 ottobre, ore 12.30, DAZN
Lazio - Monza
11 ottobre, ore 15, DAZN
Lecce - Bologna
11 ottobre, ore 15, DAZN
Sassuolo - Milan
11 ottobre, ore 18, Sky e DAZN
Cagliari - Juventus
11 ottobre, ore 20.45, DAZN
Atalanta - Venezia
12 ottobre, ore 18.30, DAZN
Torino - Udinese
12 ottobre, ore 20.45, Sky e DAZN
SERIE A, LA CLASSIFICA MARCATORI AGGIORNATA
6 reti: Malen (Roma)
4 reti: Raimondo (Frosinone), Lautaro Martinez (Inter) e Varela (Monza)
3 reti: Maldini (Cagliari), Mastantuono (Fiorentina), Kvernadze (Frosinone), Osmajic (Genoa), Calhanoglu (Inter), Thuram (Inter), Frattesi (Lazio), Moreira (Milan) e Adzic (Sassuolo)