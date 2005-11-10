A breve la conferenza stampa di Cristian Chivu dopo la vittoria per 3-0 contro il Parma

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A breve la conferenza stampa di Cristian Chivu dopo la vittoria per 3-0 contro il ParmaLive TMW
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Marta Bonfiglio
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Oggi alle 19:59Serie A
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10.10.2026 19:59Serie A
Tre gol per ripartire dopo la sosta delle nazionali. L'Inter batte il Parma di Gilardino a San Siro 3-0 e comanda la classifica.
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L'Inter batte 3-0 il Parma di Gilardino grazie ai gol di Sucic, Calhanoglu e Thuram. A breve la conferenza stampa di Cristian Chivu: diretta testuale a cura di TMW.
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