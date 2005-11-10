Napoli, Allegri: "Abbiamo lasciato punto per demeriti, più cattiveria con e senza palla"

Il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match casalingo contro il Frosinone valido per la 6^ giornata di Serie A.

La formazione?

"McTominay non è ancora al top e Anguissa è fuori, ho preferito dare un po' di riposo a Gilmour. De Bruyne in quella posizione può fare molto bene. Sappiamo delle difficoltà della partita, il Frosinone gioca molto diretto e ha entusiasmo. Le partite vanno vinte sul campo".

Sensazioni?

"Inizia un periodo di 9 partite, abbiamo lasciato per demeriti dei punti e potevamo fare meglio. Se hai la cattiveria giusta con e senza palla riesci a segnare di più e a subire meno".