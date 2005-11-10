Frosinone, Alvini: "Sarà una prova molto difficile, ma vogliamo confermare il momento"
Paolo Lora Lamia
Il mister del Frosinone Massimiliano Alvini ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida esterna sul campo del Napoli valevole per la 6^ giornata di Serie A.
Nel 2003 amichevole contro Allegri.
"Io ero in Eccellenza e lui in D: un calcio diverso da quello di stasera".
La strada è stata lunga e bella.
"Devi essere all'altezza della partita e mettere dentro tutte le tue caratteristiche. Partita di livello, c'è da confermare il momento con una partita molto intelligente, Sarà una prova molto difficile, lo sappiamo e vogliamo continuare così".
Il Napoli si è messo a 3 dietro.
"Devi stare attentissimo sulle preventive, può darsi che devi fare tu la partita e che loro ripartano con Lang e Neres. Pronti ad accorciare per evitare la loro gamba in transizione".
Come sta Raimondo?
"Anche Bobcek è tornato ieri. Nell'ottica della partita, abbiamo fatto questo lavoro davanti. Dobbiamo considerarle queste cose e questa è la scelta, poi vedremo in partita".