Cagliari, mister Pisacane: "Contro la Juventus dovremo mettere in mostra il nostro DNA da guerrieri"

Torna la Serie A. Dopo due settimane di pausa Nazionale, il Cagliari è pronto per riassaporare il manto erboso della Unipol Domus. Avversario di giornata sarà la Juventus, in un match notturno della domenica tutto da gustare. A presentare la partita dei rossoblù è mister Fabio Pisacane che, al termine dell'allenamento mattutino, ha tenuto la consueta conferenza stampa.

Ore 12 L'inizio della conferenza stampa è previsto tra mezz'ora.

Ore 12:30 Qualche minuto di ritardo.

Ore 12:35 Inizia la conferenza stampa.

Chi sarà assente contro la Juventus?

"Deiola ha bruciato le tappe, ma è ovvio che la sosta lo ha aiutato nel recupero. Ogni calciatore ha una certa soglia del dolore, lo stiamo valutando, ma sarà della partita come così Kevin Carlos. Per il resto tutti arruolabili, tranne i tre soliti".

Come avete vissuto la sosta?

"Sicuramente ci ha aiutato a recuperare qualche infortunato e soprattutto ci è servita a recuperare energie. Domani vedremo se le mie parole possono andare di pari passo con quello che la squadra metterà in campo. Mi aspetto disponibilità, sacrificio e mentalità con cui siamo partiti”.

Come ha preparato la gara contro la Juventus?

"Ci siamo preparati come per le altre partite. In campo dovremo mettere tutto il nostro DNA da guerrieri. Avremo di fronte un avversario dal grande calibro".

Come sta N'Zola?

"Ha fatto un percorso fatto di tantissima volontà. A Madrid ha trovato la prima rete, spero seguano tanti altri gol. Lui è a disposizione, può partire dal primo minuto, ma anche giocare in corsa o non giocare proprio".

Cosa ne pensa dei video che sono apparsi sui social durante la sosta?

"I video mi hanno strappato un sorriso. Sono sintomo di attaccamento e passione. Non dico che dobbiamo arrivare in Europa ma mi auguro di fare un campionato diverso dal solito".

Cosa ci dice di Romano, anche dopo questa avventura in Nazionale?

"Romano è un giocatore che può fare sia la mezz'ala che il play. Io lo vedo come mezz'ala dinamica, ma con altri piani gara può essere schierato anche da play".

Che Juventus si aspetta e quali crede siano i suoi punti deboli?

"Mi aspetto una squadra che vuole giocare a calcio, con tantissima qualità. Sarà una squadra che verrà a Cagliari per fare bottino pieno e noi dobbiamo rendergli la vita difficile. Hanno giocatori bravi a giocare in mezzo e larghi. In queste cinque partite hanno avuto un’identità chiarissima. Con squadre come questa, è difficile trovare il pelo nell'uovo. Dovremo cercare di essere bravi a sfruttare i loro momenti di difficoltà. Nei loro confronti abbiamo tantissimo rispetto, ma giochiamo in casa e lo stadio è pieno: dobbiamo meritarci l’affetto con sacrificio".

Che sensazioni si provano ad essere la miglior difesa?

"Mi piace avere la miglior difesa, ma guardo i tiri presi. Quando si parla di numeri dobbiamo approfondire: di 102 tiri ne abbiamo presi solo 20 in porta, con una media di quattro a partita. Quello che fa la differenza è la fame. Sappiamo cosa abbiamo fatto per racimolare 12 punti, ora inizia un campionato nuovo. Voglio ritrovare la compattezza con cui abbiamo cominciato".

Sono cambiati gli obiettivi rispetto alla stagione scorsa?

"Non è cambiato niente, l'obiettivo principale resta la salvezza. Noi abbiamo lasciato andare via dei ragazzi e li abbiamo rimpiazzati con dei giovani. I Club hanno budget e obiettivi diversi, ma non permetterò alla mia squadra di avere meno fame nella partita di domani".

Ore 12.55 Termina la conferenza stampa.