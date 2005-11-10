Virtus Entella, Chiappella: "Questa forse è la fotografia più importante"

Andrea Chiappella, tecnico della Virtus Entella, ha parlato nel post-partita ai canali della società: "Si è andati veloci nel primo tempo, c’è stata un po’ di frenesia e poco palleggio, da entrambe le parti. Parlavi anche di frenesia negli ultimi venti metri, perché c’è stato un momento nel primo tempo in cui eravate messi abbastanza bene, ma poi la squadra pasticciava un po’ nei pressi dell’area di rigore".

Sui maggiori meriti della Juve Stabia nel secondo tempo: "Sì, riprendo un po’ il discorso di prima: affrontare la Juve Stabia non è semplice. La definisco un’ottima squadra, è una squadra forte e l’ha dimostrato. Sappiamo che ha una padronanza di palleggio sicuramente di prima fascia per la categoria e oggi l’ha fatto vedere. Siamo stati in partita soprattutto nel primo tempo, dove siamo stati bravi a contenerli con le giuste distanze. Di conseguenza, quando siamo stati chiamati noi a fare la partita, siamo stati invece bravi a metterli in difficoltà. Purtroppo, però, è mancata un po’ di qualità e un po’ di scelta negli ultimi metri. Nel secondo tempo è stato un mix di situazioni. Sicuramente il gol preso subito ha condizionato la gara a loro vantaggio, giustamente, e noi abbiamo perso un po’ le distanze.

Ci sono, però, sia delle responsabilità dell’Entella, perché non siamo stati brillantissimi e ordinati in questo secondo tempo, sia grandi meriti della Juve Stabia, che ha ulteriormente sfruttato a proprio vantaggio gli spazi che si sono creati.

Sulle emozioni per un allenatore nel pareggiata così: "Questa forse è la fotografia più importante: rimanere in partita, rimanere aggrappati, anche un po’ con i nervi e con un po’ di confusione, ma mentalmente siamo rimasti attaccati alla partita fino alla fine.

Mi riferisco alle corse lunghe, ai duelli, al rimanere uno contro uno, al tenere viva la partita anche in situazioni nelle quali abbiamo lottato su tutti i palloni.

Purtroppo qualcosa ci è sicuramente mancato nel secondo tempo, ma, ripeto, le partite sono queste. È difficile rimanere dentro la gara fino alla fine, e le partite diventano sempre più importanti e fondamentali".