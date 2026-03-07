Roma, Gasperini svela: "Ferguson arrivato con dei problemi dopo l'intervento dell'anno scorso"

Intervenuto in conferenza stampa, nel giorno di vigilia della sfida tra Genoa e Roma, il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini ha fatto un punto sulle condizione dei propri attaccanti, in particolare su Evan Ferguson: "La sua stagione probabilmente è finita qui perché verrà operato alla caviglia, quindi non avrà più tempo di recuperare neanche alla fine. Quindi questi ormai sono depennati dalla lista. Gli altri sì, sono quelli che abbiamo in questo momento titolari fuori".

L'allenatore piemontese ha poi continuato, sottolineando come quest'anno abbia dovuto affrontare dei casi limite: "Ferguson che si è presentato arrivando dopo un anno da un intervento con delle grosse difficoltà iniziali a recuperare con le poche partite che aveva giocato l’anno scorso, poi ha avuto un ottimo periodo mi pare intorno a dicembre, e poi dopo c’è stata questa ricaduta, ma era già un caso molto difficile. Poi c’è stato il caso di Angelino, ci sono state adesso questa situazione, c’è stata quella di Bailey, c’è stata quella di Dovbyk, adesso di Dybala, indubbiamente sono dei casi non frequenti nel calcio, perché poi non sono neanche muscolari, son tutti un po’ particolari, ognuno diverso dall’altro. Sicuramente per la squadra dover rinunciare per tanto tempo a questi giocatori sicuramente è pesante. Comunque, nonostante questo, siamo arrivati fino a qui, continuiamo a andare avanti con tutti i migliori propositi".

