Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali: né Dybala né Ferguson, la punta di Gasperini è Baldanzi

Alle ore 15:00, all'Unipol Domusm si affrontano Cagliari e Roma nel programma della 14^ giornata di Serie A.

Tra i padroni di casa, Pisacane deve fare i conti con l'infermeria e di fatto ha scelte quasi obbligate per la sua titolare. Confermata l'assenza di Mina, in difesa c'è la grande occasione del debutto in Serie A per il giovane uruguaiano Juan Rodriguez, con Obert che per l'occasione dovrebbe essere spostato a tutta fascia. Per quanto riguarda Gasperini e la sua Roma, invece, la difesa torna quella 'tipo' dell'avvio di stagione, con - vista l'assenza di Wesley - le fasce presidiate da Celik e Tsimikas. La sorpresa è in attacco: se trova conferma la presenza sulla trequarti di Soule e Pellegrini, sarà Baldanzi ad agire come falso nove e non Dybala, o il centravanti di ruolo Ferguson.

Di seguito le formazioni ufficiali.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Adopo, Folorunsho, Obert; Borrelli, S. Esposito.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Konè, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi.