L'ennesima dimostrazione del campo: Spalletti ha ragione, alla Juventus serve un centravanti

Quella di questa sera contro il Monaco è stata una prestazione particolarmente opaca per la Juventus di Luciano Spalletti. Uno 0-0 in cui si è visto poco, a livello di singoli e di squadra, fermo restando il traguardo dei playoff Champions conquistati. Uno 0-0 che ha mostrato, ancora una volta, alcune carenze del reparto offensivo che al Louis II ha prodotto veramente troppo poco.

Per questo Luciano Spalletti sembra aver ragione. Da inizio calciomercato, nelle retrovie e mai pubblicamente, chiede un rinforzo là davanti. Un nuovo centravanti. Perché Dusan Vlahovic è ai box ed è giusto già pensare a lui come un ex virtuale. Lois Openda ha dimostrato ancora una volta di non poter fare il centravanti. E Jonathan David pur in crescita non basta da solo.

In questo senso la Juventus è in ritardo, essendo arrivati a poche ore dal gong. Mateta è stato trattato senza poterci arrivare. En Nesyri abbiamo visto com'è andata a finire. Ora il nome caldo, o il più caldo, è quello di Randal Kolo Muani. "Il Tottenham gioca stasera, non è il caso di parlarne. Kolo qui ha fatto bene, ma non è un giocatore della Juventus. Tutti vorremo migliorare la squadra, vedremo nei prossimi due/tre giorni", ha spiegato Chiellini nel prepartita. Ora che la Champions è alle spalle, siamo arrivati al momento della verità. E l'augurio di Luciano Spalletti (e di tutti i tifosi della Juventus) è che la dirigenza della Juventus ascolti finalmente la sua "richiesta d'aiuto".