Inter, Chivu: "Mourinho ai playoff? Penso alla Cremonese. Dimarco ha la mentalità giusta"

L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida contro il Borussia Dortmund vinta 2-0. Le sue parole: "Abbiamo quello che meritiamo, non dobbiamo guardare indietro ma prenderci cosa abbiamo fatto. Non era facile neanche oggi qui in questo stadio e con questo tifo. Abbiamo fatto una gara seria in cui potevamo avere più fame e concretezza nel primo tempo primo. Abbiamo pagato un po' di superficialità, siamo contenti. La crescita è esponenziale".

Cosa le suscita la possibilità di sfidare il suo maestro Mourinho?

"Ora ho solo l'idea di affrontare Nicola (allenatore Cremonese ndr.) domenica, è la partita più importante. Dormiamo qui e domani ci alleneremo. Pensiamo sempre alla prossima partita, che è sempre la più importnate".

Che cosa ha fatto a Dimarco?

"Non lo so, noi siamo contenti di come è stato il suo inizio in stagione con la mentalità che ha avuto e che ha adesso. La qualità l'ha sempre avuta, oggi come oggi ci godiamo un giocatore maturo e completo. Siamo felici di cosa sta facendo".

L'Inter crea ed è anche umile, la tua capacità sarà mantenere questi due vestiti.

"E' merito di questi ragazzi, l'umiltà è la parola chiave di cosa accade in questo gruppo. Sono 25 giocatori che fanno di tutto per essere protagonisti, sanno che a turno hanno la possibilità di mettersi in mostra. Oggi vorrei sottolineare la prova di Sommer, di Luis Henrique e anche di Diouf che ha avuto la pazienza di lavorare bene e di capire quanto è difficile lavorare per questa maglia. Oggi è entrato con lo spirito giusto, sono contento che sia riuscito a sbloccarsi. Continueremo così, siamo maturi e il lavoro lo mettiamo la primo posto insieme all'umiltà. Non dobbiamo mai perdere il nostro atteggiamento".