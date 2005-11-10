Cagliari, Trepy vicino al rientro. Dilemma Deiola a Monza: difesa o centrocampo?

Il recupero a pieno titolo di Alessandro Deiola pone un quesito tattico al tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, chiamato ora a scegliere la collocazione del capitano nella formazione titolare che si vedrà nella sfida contro il Monza. La compagine rossoblu tornerà in campo lunedì sera contro un avversario in cerca di punti per la salvezza.

Cagliari, la situazione infortunati

Per la sfida in Brianza si registrano diverse assenze tra le file sarde: Trepy è vicino al rientro dopo l’incidente estivo a Baia Sardinia, Idrissi necessita ancora di tempo per ritrovare la forma dopo un problema al ginocchio, mentre Felici che si è dovuto fermare per sei mesi a causa della rottura del crociato. Inoltre, Pisacane sconterà una giornata di squalifica dopo il confronto con Spalletti al termine del match contro la Juventus e andrà in tribuna.

Dove schierare Deiola?

Deiola, rientrato in campo contro i bianconeri a tredici giorni dall’operazione al menisco, è come noto un giocatore duttile. Qualora venisse schierato in difesa, secondo il Corriere dello Sport Pisacane potrebbe rinunciare a Mina per riproporre Rodriguez al fianco di Zé Pedro e Obert sulle corsie esterne, alzando il baricentro della linea difensiva. In alternativa, il capitano potrebbe tornare a centrocampo insieme a Winks e Romano, con Adopo avanzato sulla trequarti al fianco di Maldini a supporto dell’unica punta Mendy. Tale soluzione porterebbe all’esclusione di Fazzini dall’undici iniziale.