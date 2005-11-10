Runjaic, arrivano i nostri: da Davis ad Alaba e Palma, le riflessioni su chi scalpita nell'Udinese

L'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha tre "oasi" nelle quali cercare acqua nel deserto di un inizio di stagione non esaltante fino a qui per la sua squadra. La prima corrisponde a David Alaba che, secondo il Messaggero Veneto, dopo i 18' finali di Torino domani metterà piede in campo dal principio come titolare nella sfida prevista domani - domenica 18 ottobre - in Friuli contro il Lecce di Eusebio Di Francesco.

L'austriaco ex Bayern Monaco e Real Madrid dovrebbe agire sul centro sinistra, dove è stato provato da parte dell'allenatore. La seconda oasi? Keinan Davis, atteso da tutti al rientro al centro dell'attacco. Per l'attaccante sarà importante la gestione delle forze per evitare che gli acciacchi possano condizionarlo troppo: i suoi gol alzano l'asticella delle ambizioni della squadra. Unai Gomez al contempo è parso a disagio e senza spunti a Torino in quella posizione da riferimento d'attacco.

La terza è Matteo Palma, destinato al rientro dopo aver recuperato dalla lesione all'adduttore lungo col Como all'esordio, il 22 agosto scorso. Runjaic ha lavorato per lui al ritorno in campo in una posizione da centrale puro, ma sta valutando anche la possibilità di impiegarlo a destra della difesa "a 3" al posto dell'infortunato James Abankwah.