Passa 2-0 il Cagliari, Corriere Fiorentino: "Crollo viola al Franchi, l'illusione è già finita"
TUTTO mercato WEB
Sconfitta pesante per la Fiorentina. La squadra di Paolo Vanoli è stata battuta al "Franchi" 2-0 dal Cagliari nello scontro diretto per non retrocedere. Un ko che fa male nella giornata del ricordo di Rocco Commisso. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino: "Crollo viola al Franchi, l'illusione è già finita".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
4 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile