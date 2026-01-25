Rossoblù vittoriosi per 1-2, La Nuova Sardegna: "Cagliari, capolavoro a Firenze"
"Cagliari, capolavoro a Firenze": questo è uno dei titoli proposti dalla prima pagina odierna de La Nuova Sardegna. I rossoblù battono la Fiorentina per 1-2, facendo un bel balzo in avanti in classifica. Di Kilicsoy e Palestra le reti da tre punti, mentre per i viola nel finale ha segnato Brescianini.
Pisacane nel post partita: "Dopo Genova potevano esserci delle scorie ma la squadra si è compattata. Adesso è inutile pensare a ciò che sarà. Pensiamo di step by step ma bisogna essere soddisfatti perché abbiamo messo un po' di fieno in cascina".
Lotta scudetto: se l'Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
