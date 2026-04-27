TMW Calciomercato estivo dal 29 giugno. Ma perché? Motivo legato ai bilanci: i dettagli

La notizia delle date ufficiali del calciomercato della stagione 2026/27 per Serie A, B e C, è arrivata nel pomeriggio di oggi, al termine del Consiglio Federale, con il comunicato che ha spiegato: ""Il Consiglio ha dato delega al presidente federale per l'approvazione dei termini di tesseramento per i calciatori professionisti secondo lo schema seguente: dal 29 giugno all'1 settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dall'1 luglio 2026 all'1 settembre 2026 (ore 20) per la B e la C; dal 2 gennaio 2027 all'1 febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C".

Una novità per quel che riguarda la massima Serie italiana, ma perché si è arrivati a questa decisione? Pensandoci bene non avrebbe molto senso anticipare l'inizio del calciomercato di fatto quando la stagione precedente non sarà ufficialmente già chiusa, ma la motivazione è molto semplice e servirà ai nostri club per sistemare i bilanci.

Iniziare la sessione di trasferimenti con la stagione precedente ancora in corso significherà infatti che le varie società potranno fare plusvalenze valide per il bilanci che chiudono al 30 giugno, cosa da non sottovalutare per i club che dovranno far tornare i conti prima dell'inizio dell'annata successiva. Si tratterà di una prima volta, e chissà che non possa aprire un nuovo capitolo anche per il futuro.