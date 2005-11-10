Gli occhi della Roma saranno anche sulla sfida Champions dell'Inter, o quanto meno quelli degli uomini mercato giallorossi. Perché stasera a San Siro lo Stoccarda affronta l'Inter nella quinta giornata della fase campionato dell'Europa che conta (di più). Una partita importante per i tedeschi, che arrivano all'appuntamento dopo un avvio europeo altalenante: una vittoria contro il Viking, un pareggio con l'Atletico Madrid e due sconfitte, l'ultima per 2-0 sul campo del Galatasaray. In Bundesliga la squadra di Sebastian Hoeness occupa invece l'ottavo posto, con 13 punti dopo dieci giornate. Perché la Roma? Perché nel mirino c'è Jamie Leweling, esterno offensivo classe 2001 che ha già lasciato il segno anche in Europa.

La Roma studia l'esterno dello Stoccarda

La Roma è alla ricerca di un esterno offensivo per gennaio, Gian Piero Gasperini mica l'ha mai negato, anzi, e il nome di Leweling è tornato d'attualità. Non si tratta di una pista nuova: i giallorossi avevano provato a portarlo nella Capitale nell'ultima sessione estiva, arrivando molto vicini alla chiusura dell'operazione. La trattativa con lo Stoccarda era stata impostata su una proposta complessiva superiore ai 40 milioni, niente fumata nera però. Il direttore sportivo Tony D'Amico aveva poi raccontato che l'affare era praticamente chiuso, prima del ripensamento del giocatore. Ci riproverà? Leweling è rimasto in Germania, ma non è uscito dai radar giallorossi. Lewelling nsieme a Jamie Gittens, Endrick e Giorgi Kvernadze sono alcuni dei nomi vagliati. Gasperini cerca un giocatore capace di creare superiorità numerica e garantire soluzioni sulle corsie: caratteristiche che il tedesco può offrire, stasera sarà una controprova importante.

L'annata del turbo esterno

In Bundesliga, nella stagione in corso, Leweling ha raccolto 10 presenze, con un gol e un assist in 482 minuti. In Champions League ha disputato quattro partite, segnando una rete, quella contro l'Atletico Madrid. La velocità resta una delle sue armi principali, con una punta registrata di 33,12 km/h nella competizione europea. Turbo Leweling non sgassa ancora come un anno fa, il rendimento attuale è ancora lontano dai numeri della scorsa stagione, quando aveva chiuso il campionato tedesco con 7 gol e 9 assist in 32 presenze. Ma l'occasione milanese è golosa. La Roma osserva, l'Inter spera che stecchi.