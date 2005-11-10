Il turno infrasettimanale, valido per la 13ª giornata del campionato di Serie B, mette di fronte Cremonese e Avellino, in campo mercoledì alle ore 19:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. La sfida mette a confronto due realtà con obiettivi ambiziosi ma distanti quattro lunghezze in graduatoria. L’Avellino occupa il 4º posto in piena zona playoff con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, con 20 gol realizzati e 12 subiti). La Cremonese insegue al 12º posto a quota 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte; 14 reti all’attivo e 13 al passivo), alla ricerca di continuità per riagganciare la parte sinistra della classifica. Sul piano storico, gli incroci recenti in cadetteria sorridono ai grigiorossi: nei quattro precedenti in Serie B presi in esame dalle statistiche testa a testa, la Cremonese ha ottenuto 2 vittorie contro 1 successo dell’Avellino e 1 pareggio. Le ultime due sfide risalgono alla stagione 2017/2018, con l'affermazione interna della Cremonese per 3-1 allo Zini e lo 0-0 al Partenio.

COME ARRIVA LA CREMONESE - La squadra guidata da Fabio Pecchia si presenta all’appuntamento con grande voglia di riscatto dopo il passo falso esterno della 12ª giornata, maturato a Bolzano contro il Südtirol (1-0). Una sconfitta pesante non solo per la classifica — che aveva interrotto una striscia positiva di tre vittorie consecutive — ma anche per gli strascichi disciplinari. Allo Zini i grigiorossi dovranno infatti fare a meno del riferimento offensivo Bonazzoli, fermato dal giudice sportivo dopo l’espulsione per doppia ammonizione rimediata sul finire del primo tempo al Druso. Per guidare l’attacco nel consueto 4-2-3-1 si candida dal primo minuto il danese Stückler, pronto a sfruttare l’occasione alle spalle della batteria di trequartisti formata da Ličina, Thorsby e Vandeputte. Davanti al portiere Fulignati, la linea difensiva composta da Barbieri, Baschirotto, Luperto e Pezzella avrà il compito di blindare la porta contro le pericolose ripartenze avversarie.

COME ARRIVA L’AVELLINO - Momento di grande fiducia in casa irpina. L’Avellino di Alessandro Nesta arriva a Cremona forte di una serie positiva di quattro risultati utili consecutivi (due vittorie e due pareggi, per un totale di 8 punti raccolti). Nell’ultimo turno casalingo al Partenio-Lombardi i biancoverdi hanno travolto il Mantova con un netto 4-1, confermandosi uno degli attacchi più prolifici del torneo con 20 reti segnate in 12 giornate. Se il rendimento interno degli irpini è finora da primato (13 punti in 7 gare), in trasferta la squadra cerca maggiore incisività sotto porta, avendo raccolto fin qui 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta (5 gol fatti e 6 subiti). In vista degli impegni ravvicinati, Nesta dovrebbe confermare l'assetto tattico con il 3-5-2, valutando un turnover mirato sulle fasce e in mediana: Cancellotti e Sounas insidiano rispettivamente Missori e Palmiero per una maglia da titolare, mentre davanti resta intoccabile la coppia offensiva composta da Russo e Cheddira.