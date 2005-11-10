Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Inter il reparto che potrebbe richiedere un intervento è quello difensivo. La dirigenza nerazzurra sta facendo le proprie valutazioni sulla possibilità di inserire un nuovo centrale nella rosa di Cristian Chivu, ma l'eventuale operazione dovrà fare i conti con una linea societaria precisa: Oaktree non sembra intenzionata a mettere a disposizione un budget particolarmente elevato per la sessione invernale.

Diversità

Uno scenario differente rispetto a quanto accaduto la scorsa estate, quando la proprietà aveva garantito risorse importanti per completare la rosa e assecondare le richieste della dirigenza. A gennaio, invece, la filosofia sarà quella di un mercato più prudente, senza investimenti fuori scala. L'Inter potrebbe dunque intervenire, ma difficilmente lo farà a qualsiasi costo.

Il reparto arretrato ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici e, soprattutto, non tutti i nuovi equilibri hanno ancora restituito le garanzie attese. Da qui l'idea di monitorare il mercato alla ricerca di un profilo che possa offrire affidabilità, esperienza e caratteristiche funzionali al gioco di Chivu. A incidere sulle riflessioni nerazzurre c'è la situazione di John Stones. L'inglese, arrivato in estate dal Manchester City, per il momento non ha convinto fino in fondo. Prima di decidere se affondare il colpo sul mercato, l'Inter vuole capire quali garanzie potrà offrire Stones nei prossimi mesi.