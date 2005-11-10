Nel post partita di Vicenza-Carrarese il tecnico dei toscani Guido Pagliuca ha commentato con soddisfazione la vittoria di carattere, e sofferenza, della sua squadra. Di seguito le sue dichiarazioni riprese dai colleghi de ilgiornaledivicenza.it: "Questi sono i punti del gruppo, di chi oggi ha sofferto giocando e anche di chi lo ha fatto non giocando. I dieci minuti finali sono stati di grande sofferenza com’era giusto che fosse, ma la squadra si è difesa con grande cuore da parte di tutti, quindi possiamo tornare a casa con questo successo importantissimo".

Sull'avvio di partita: "Siamo partiti forte noi, siamo riusciti ad andare subito molto forte. Poi il Vicenza ha ripreso campo, ma nella ripresa abbiamo sbagliato anche l’occasione per il raddoppio. Il Vicenza è una buona squadra, allenato da un allenatore bravo, c’è un ambiente splendido per fare calcio. Voglio dedicare questa vittoria in un contesto così importante ai nostri tifosi e al nostro presidente, che ci danno tanto".

