Il Napoli torna da Manchester con un punto, qualche rimpianto e soprattutto tante certezze in più. La squadra di Massimiliano Allegri pareggia per 2-2 all'Etihad Stadium contro il Manchester City, al termine di una prova collettiva di grande spessore. Gli azzurri soffrono senza mai disunirsi, limitano le occasioni degli inglesi e sfiorano il vantaggio già nel primo tempo con Beukema, fermato da un ottimo Donnarumma. Nella ripresa Hojlund sblocca il risultato con un diagonale preciso su assist di Gilmour, prima del pareggio firmato da Bouaddi. Nel momento di maggiore difficoltà, Noa Lang riporta avanti il Napoli con uno splendido destro al volo su cross di Spinazzola, ma una prodezza individuale di Cherki all'86' fissa il risultato sul definitivo 2-2. Gli azzurri salgono a quattro punti dopo cinque giornate di Champions League, mentre i Citizens raggiungono quota dieci. Al di là delle implicazioni in termini di classifica, la notizia migliore per Allegri è la risposta della squadra, arrivata peraltro in piena emergenza.

Allegri soddisfatto ma con qualche rimpianto. E toglie De Bruyne dal mercato

Nel post-partita, ai microfoni di Sky Sport, Allegri ha sottolineato i progressi della squadra, soprattutto nella gestione delle due fasi: “I ragazzi sono stati bravi nell'uscita palla, tecnicamente abbiamo fatto buone cose e soprattutto bene nel non possesso nel rallentare l'azione del City. Ci deve essere l'amaro in bocca per la mancata vittoria anche se il pareggio è il risultato più giusto”. Il tecnico si è assunto anche parte delle responsabilità per le precedenti difficoltà difensive, evidenziando il cambio di atteggiamento visto a Manchester: “Stasera loro per far gol hanno dovuto sudare e questo è l'atteggiamento giusto per vincere le partite”. Tra i temi più importanti della serata, però, c'è anche il futuro di Kevin De Bruyne. Il belga ha ricevuto una standing ovation dal pubblico dell'Etihad al momento della sostituzione, prima di abbracciare Allegri a bordocampo. L'allenatore ha poi allontanato le voci di un possibile addio a gennaio, esprimendo fiducia sulla permanenza del centrocampista: “Ne parlerà con la società. Kevin è un ragazzo serio e credo che rimarrà fino a giugno”. Una presa di posizione che fa seguito alle dichiarazioni del direttore sportivo Giovanni Manna, che nel prepartita aveva ricordato come il belga fosse sotto contratto fino al termine della stagione, con un'opzione per il rinnovo.

Maresca ammette le difficoltà del Manchester City: manca ancora l'equilibrio

Di tutt'altro tenore l'analisi di Enzo Maresca, che ha riconosciuto le difficoltà difensive della propria squadra e i meriti dell'organizzazione tattica del Napoli: “Il problema difensivo è abbastanza chiaro e dobbiamo risolverlo. Per il resto sono abbastanza sereno, sempre difficile attaccare un blocco basso come quello del Napoli”. L'allenatore italiano ha spiegato anche le ragioni delle proprie scelte iniziali, riconoscendo come l'ingresso degli esterni offensivi abbia permesso ai Citizens di creare maggiori pericoli. Maresca ha poi invitato ad avere pazienza per il nuovo corso del Manchester City dopo un decennio trascorso sotto la guida di Pep Guardiola: “Ci vuole un po' di tempo, ma in generale sono contento”. La priorità resta quella di trovare il giusto compromesso tra la produzione offensiva e la solidità difensiva. Il Napoli, invece, può tornare a concentrarsi sul campionato con rinnovato entusiasmo: domenica c'è il Sassuolo, un appuntamento che Allegri ha già indicato come particolarmente delicato sotto il profilo mentale.