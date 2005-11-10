A differenza di quanto siamo abituati, la giornata numero tredici del campionato di Serie B sarà incentrata in una due giorni, poiché trattasi di un turno infrasettimanale. Al Danilo Martelli, con la contemporaneità di altre due sfide, il Mantova si appresta a ricevere l'Arezzo.

COME ARRIVA IL MANTOVA

I padroni di casa navigano in piena zona playoff; nonostante ciò, dopo un avvio scoppiettante, complice anche il passaggio in Coppa Italia contro la Lazio, nelle ultime settimane la formazione di Modesto è inciampata in più di un'occasione. La vittoria, infatti, manca da cinque giornate. I lombardi, inoltre, devono voltare pagina dopo la brutale sconfitta incassata sul campo dell'Avellino, ora a pari punti.

COME ARRIVA L'AREZZO

Vent'anni dopo l'Arezzo è tornata in B e lo ha fatto in grande stile. Esordio da incorniciare proprio sul campo dell'Avellino, prima della doppia sconfitta con Palermo e Verona. Altro successo esterno, nel derby toscano con l'Empoli e infausta sconfitta in casa con il Sudtirol. Nelle successive sette, i ragazzi di Bucchi sono riusciti a trionfare soltanto in una circostanza (con la Sampdoria, sempre lontano dal proprio pubblico), a scapito di tre pareggi e altrettante sconfitte.