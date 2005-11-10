Si accendono i riflettori della Cetilar Arena dove questa sera Pisa e Modena si affronteranno, dando vita al big-match della 13^ giornata di serie BKT. I toscani rivitalizzati dal successo di sabato scorso nel derby vanno a caccia di conferme fra le mura amiche dove la vittoria manca dal 17 ottobre, 3-1 alla Cremonese. Conquistare i tre punti vorrebbe dire accorciare in maniera sensibile sul secondo posto occupato proprio dai gialloblù. Gli emiliani dal canto loro vogliono dar fuoco dell’entusiasmo alimentato dalla miglior partenza della loro storia in categoria. Mai erano riusciti a conquistare 26 punti in 12 partite. il Pisa ha perso solo una delle ultime otto partite dove però ha ottenuto tre vittorie a fronte di quattro pareggi, più convincente e continuo il cammino del Modena capace di vincere quattro delle ultime cinque gare disputate, anche se l'unica sconfitta in trasferta è avvenuta sempre in Toscana il 17 ottobre per 2-1 sul campo della Carrarese. Sono 32 i precedenti all'ombre della torre fra le due squadre, 16 vittorie nerazzurre, 10 pareggi e 6 affermazioni dei gialloblù. Nell'ultimo precedente vittoria ospite il 5 aprile 2025 per 2-1 firmato Santoro e Gliozzi, il gol nerazzurro messo a segno da Moreo. L'ultima affermazione dei padroni di casa il 31 ottobre 2022 per 4-2. Andarono a segno per il Pisa Bonfanti, Masucci e Torregrossa con una doppietta. Magnino e Gliozzi per Il Modena. Dirige il confronto Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Come arriva il Pisa – Paolo Bianco – ex di turno – deve fare a meno di DeNoon ed Estevez. Dubbi su modulo ed interpreti della gara odierna. Sabato ad Empoli è stato rispolverato il 4-2-3-1 che potrebbe essere riproposto questa sera. In questo caso Zanon ed Angori andrebbero sulle fasce con Primasso e uno fra Calabresi e Caracciolo al centro. Correia troverà al suo fianco uno fra Loyola e Leone con Marras, Moreo e Tramoni sulla trequarti sono i principali indiziati ad essere schierati a supporto di Pittarello.

Come arriva il Modena – Sull’altra sponda Daniele Galloppa non recupera nessuno degli indisponibili. Quindi rimangono fuori Acquah, Caso, Zampano, Tonoli, Sersanti, Manquant, Stenio Zanetti. Anche per i gialloblù non c’è un sistema di gioco prestabilito, tuttavia si dovrebbe andare avanti sulla strada del 3-5-2. Nador insidia il posto ad Adorni al centro della difesa mentre c’è aria di riconferma per i braccetti Folino e Nieling. Imputato e Azzi i quinti con Brugman in cabina di regia supportati da Bianco e Santoro. In attacco tre per due maglie, Ambrosino, Belotti e Montevago.