La Serie B entra nel vivo e, dopo l'ultimo turno, si prepara a scendere nuovamente in campo nel turno infrasettimanale valido per la 13ª giornata. A sfidarsi tra le altre saranno Padova e Sampdoria, due squadre che vogliono continuare la loro striscia di imbattibilità.

COME ARRIVA IL PADOVA



I ragazzi di Calabro sono reduci dal pareggio contro l'Arezzo, che ha allungato la striscia di gare senza sconfitte a cinque. I biancoscudati non perdono infatti dal 17 ottobre contro l'Entella, da lì sono arrivate due vittorie e tre pareggi. La zona play-off dista ora infatti solamente due punti e una vittoria oggi permetterebbe di continuare a sperare nell'obiettivo.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA

A Genova, sponda blucerchiata, la cura D'Angelo sta funzionando. Subentrato al posto di Corradi, l'ex tecnico dello Spezia ha raccolto dieci punti in cinque partite, uscendo dalla zona retrocessione e rilanciandosi prepotentemente in classifica: i play-off sono ora a soli quattro punti. Per questo motivo c'è la voglia di continuare a macinare punti per accendere una stagione iniziata malissimo.