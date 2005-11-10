Il Como ha un'altra pepita d'oro in casa, ma non è un giovanotto. Anzi, a 32 anni Luis Milla ha deciso una partita di Champions League tutto da solo contro il roccioso AEK Atene grazie a una conclusione a giro favolosa e dritta all'incrocio per superare Strakosha e regalare tre punti per raggiungere un clamoroso terzo posto in Europa. Intanto il playmaker spagnolo si sta rivelando sempre più imprescindibile nello scacchiere di Cesc Fabregas, mentre si gode la sua seconda giovinezza sul Lario. Il primo gol con la maglia biancoblù e pure quello in carriera in Europa dopo appena 5 partite.

Regalato

E pensare che Milla è stato inseguito a lungo, quasi un anno, se non di più dalla dirigenza del Como. Infatti il ds Carlalberto Ludi, sospinto dalla voglia matta di Cesc Fabregas, voleva disporre di un altro volante di centrocampo già lo scorso gennaio almeno. In ritardo di almeno sei mesi, l'ex Getafe è sbarcato al Sinigaglia alla cifra irrisoria di 6 milioni di euro in estate: una carta rara del mazzo che i lariani non intendono scambiare o perdere. Per nessun motivo. Con una voglia smisurata di bruciare le tappe, superato a pieni voti il periodo di maturazione, tra Italia e Champions Luis sta raccogliendo i frutti di una carriera tortuosa e accidentata, con tanta gavetta in Spagna. Ostacoli lungo il percorso che gli hanno permesso di raggiungere un livello di esperienza e reazione al problema esemplare. La centralità nell'undici titolare oggi è palese, come l'impiego (1113 minuti in 17 gare complessive) e la continuità di rendimento, perché il 32enne non rifiata dall'11 ottobre contro la Roma (solo 2 minuti in campo). Chissà se la rete con l'AEK segnerà anche l'inizio di un ruolino di segnature stagionali.

Quel retroscena

Fabregas e il Como avrebbero voluto ingaggiare Milla già lo scorso mercato invernale quando invece hanno virato verso Adrian Lahdo al fotofinish: l'opportunità si era presentata proprio nell'ultimo giorno di mercato invernale, ma lo spagnolo non se la sentiva di lasciare il Getafe nel bel mezzo del campionato per via della situazione complicata che stava attraversando in termini di classifica. Meglio tardi che mai: a 32 anni ha preso le redini del centrocampo biancoblù e non intende più lasciarle. Il contratto firmato fino a giugno 2029 invece un attestato di stima importante non solo nei confronti del suo allenatore catalano ma anche del progetto del club lariano. Ad oggi una scelta che lo ripaga appieno.