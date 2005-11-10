Non è stata una passeggiata di salute. Sotto la pioggia copiosa del Sinigaglia, il Como ha conquistato la sua quarta vittoria della Champions League ed è a un passo dall'aritmetica qualificazione tra le prime 24 forze d'Europa. Un rigore sbagliato da Da Cunha, il doppio salvataggio di Robert Sanchez al termine del primo tempo, mentre il gioiello di Luis Milla all'incrocio dei pali ha deciso l'incontro 1-0. Il Como vince e vede la qualificazione ai playoff.

Il commento di Fabregas

"Per il Como non è normale fare 8 vittorie su 9", ha esordito l'allenatore del Como, Cesc Fabregas in conferenza stampa post-partita. Soffermandosi ad ampio spettro sui risultati ottenuti finora lungo il cammino del club lariano da quando il catalano ha in mano le redini della squadra: "Sappiamo che è un progetto speciale. Sono il primo che celebra 5 minuti e poi andiamo alla prossima. Ma se torniamo a tre anni fa, è vero, siamo cresciuti velocemente. Dobbiamo godercela almeno un attimo. Viviamo in un mondo che se perdi con il Frosinone ti ammazzano. Bisogna capire quello che sta succedendo, con umiltà e la voglia di lavorare. Si sta facendo una cosa diversa e speciale. All'esterno sembra una normalità. Quando sono arrivato quattro anni e mezzo fa, io ad allenare tre anni fa. Lo valorizziamo, piano piano, per ritrovare le forze. Voi scriverete che siamo meglio della Juventus, ma è la squadra più storica d'Italia. Noi dobbiamo trovare la forza per fare la partita perfetta un'altra volta".

Il commento di Nikolic

Marko Nikolic, tecnico dell'AEK Atene, "Per me è una delle squadre più forti in Europa. Complimenti al suo allenatore, sapevamo fosse difficile giocare con il Como. Ha fatto 4 gol con il Manchester United e capite che è difficile giocare contro una squadra così. Hanno uno straordinario arsenale offensivo, ma sono contento per come abbiamo affrontato la partita. Avremmo potuto perderla però in altri modi, non con questo errore. Pazienza. Comunque era una squadra molto giovane e interessante".