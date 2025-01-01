Roma su Fabio Silva? Nuove concorrenti dalla Spagna: ci pensano le due di Siviglia

La Roma ha rimesso nel mirino Fabio Silva in vista del mercato di gennaio. L’attaccante portoghese del Borussia Dortmund era già stato seguito in estate e il suo nome potrebbe tornare d’attualità a Trigoria. Il motivo è semplice: lo spazio concesso al classe 2002 in Bundesliga continua a essere minimo. Appena 59 minuti in campionato e 224 complessivi, numeri che spingono i giallorossi a valutare un affondo e il giocatore a riflettere seriamente sul futuro.

Silva, arrivato in Germania con grandi aspettative, sta considerando l’ipotesi di un prestito per trovare continuità e rilanciarsi in vista del Mondiale 2026, al quale sogna di partecipare con il Portogallo di Cristiano Ronaldo. La Roma, alla ricerca di un rinforzo offensivo per dare nuove soluzioni a Gasperini, lo segue con attenzione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, non solo i giallorossi avrebbero chiesto informazioni: anche Real Betis e Siviglia si sono mossi, pur giudicando l’operazione complessa. Fonti vicine al giocatore confermano le difficoltà di un trasferimento nel corso della prossima finesta di mercato, ma la volontà di Fabio Silva di avere maggiore spazio potrebbe aprire uno spiraglio. La Roma monitora la situazione e resta alla finestra: a gennaio il nome del portoghese potrebbe tornare a essere caldo.