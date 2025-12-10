Lazio, Raspadori è un'idea forte per Sarri: due le possibili strade per gennaio

La Lazio prepara l’assalto a Giacomo Raspadori, diventato il profilo preferito di Maurizio Sarri per rinforzare l’attacco a gennaio. Il tecnico lo aveva già indicato la scorsa estate come alternativa a Castellanos, ma il blocco del mercato biancoceleste aveva congelato tutto. Ora, però, lo scenario può cambiare: come riportato da Il Messaggero, l’ex Napoli - passato all’Atletico Madrid per 22 milioni più 4 di bonus - sta vivendo un minutaggio ridotto (309 minuti in 12 presenze) e il CT Gattuso spinge affinché giochi con continuità in vista dei playoff di marzo e del possibile Mondiale.

Raspadori avrebbe così chiesto ai suoi agenti di sondare il terreno per un rientro in Serie A già nel prossimo mese. Su di lui c’è anche la Roma, che però mantiene come priorità Zirkzee: possibile quindi un derby di mercato nella Capitale. Per portare Jack alla corte di Sarri, la Lazio deve prima cedere Castellanos: si attende un’offerta da 25-30 milioni che libererebbe spazio sia in rosa sia nel monte ingaggi. L’operazione sarebbe sostenibile solo a saldo zero, con il cartellino eventualmente a bilancio dopo giugno e lo stipendio coperto tra la cessione del Taty e gli addii di Casale, Tchaouna e Fares.

Il quotidiano romano scrive che resta in piedi anche la formula del prestito oneroso fino a giugno, opzione che potrebbe portare Noslin verso una partenza temporanea. Sarri è convinto: Raspadori, attaccante brevilineo e perfetto come falso nove alla Mertens, è l’uomo ideale per il suo sistema. Ora tocca al mercato dirci se il matrimonio si farà.