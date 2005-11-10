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Calò chiude la polemica Italia: "È stato un onore essere preso in considerazione"

Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 18:45Serie A
15.11.2026 18:45Serie A
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Il centrocampista del Frosinone ha usato parole distensive dopo le polemiche a distanza con Mancini: "Fino a 2-3 mesi fa avevo fatto solo la Serie B...".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Calò, centrocampista del Frosinone, nella lunga intervista che ha rilasciato a Sky Sport si è soffermato inevitabilmente anche sulla questione della sua mancata convocazione in nazionale che tanto ha fatto discutere in questa sosta.

Le dichiarazioni sulla (non) convocazione di Mancini

Ha detto il Pittore, soprannome con cui viene chiamato spesso il regista dei ciociari: "Personalmente è stato un onore essere tra quelli presi in considerazione, vuol dire che stai dimostrando sul campo di star facendo bene. Fino a 2-3 mesi fa io avevo fatto sempre e solo la Serie B, essere stato proiettato nel circolo mediatico non mi piace perché sono riservato ma la speranza è sempre quella: quando inizi a giocare pensi alla Serie A e quando ci sei, magari un domani può succedere anche della nazionale".

Per rileggere tutte le sue dichiarazioni, clicca qui

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