Maistro: "Mi dà fastidio si parli di Calò solo ora che è in A. In Serie B tanti come lui"

"Calò è sempre stato forte, con un piede fenomenale, ma quello che mi dà fastidio è che ora se ne parla perché gioca in Serie A, mentre prima non se ne parlava. Secondo me in Serie B ci sono tanti giocatori che non farebbero fatica a giocare in massima serie”. Con queste parole il centrocampista offensivo della Juve Stabia Fabio Maistro parla, a Gianlucadimarzio.com, del centrocampista del Frosinone che è salito alla ribalta in questa prima parte di stagione.

Sugli obiettivi con la Juve Stabia

Il calciatore si sofferma poi sul presente e sul campionato da affrontare con la Juve Stabia: “Ho iniziato benissimo e sono contento del momento, ma soprattutto sono felice di essere tornato a Castellammare. Per come è iniziato il campionato, l'importante è mantenere la categoria tranquillamente e abbiamo iniziato bene. - spiega Maistro – A livello personale voglio confermarmi in questa categoria, in Serie B mi diverto e la sento mia. Poi in ottica futuro voglio fare un grande campionato, ma sono scaramantico e non voglio aggiungere altro”.

Su De Giorgio e il ruolo

Infine Maistro parla del rapporto con il tecnico Pietro De Giorgio: “Mi ha fatto capire che giocatore fossi quando sono arrivato. Ero in fiducia, tranquillo. Lui mi è stato vicino fin da subito e ho un bel rapporto. Mi sta facendo entrare nella testa certe dinamiche di campo che io non ho ancora. - conclude il centrocampista parlando del ruolo - Ho giocato in tutti i ruoli, mi manca il centrale e il portiere (ride, ndr). Mi trovo bene sulla trequarti. A Salerno ero mezzala, ma poi spostandomi verso la porta ho capito di trovarmi meglio".