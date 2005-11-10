Calò torna a parlare di Italia. E di Serie A: "Sapevo che ci sarei arrivato in un solo modo"

Giacomo Calò, centrocampista del Frosinone, è stato intervistato da Sky Sport. Di seguito il contenuto di un'anticipazione rispetto all'intervista integrale, che sarà passata nel corso del pomeriggio: "Ormai conoscendo l'ambiente, sapevo che per arrivare in Serie A o trovavo un contesto dove vincevo il campionato, o nessuno sennò mi poteva prendere".

Ha un tatuaggio di Jack Sparrow. Cosa significa, ci si rivede?

"Lui è un leader della sua compagnia e in questi anni a Frosinone, essendo tra i più grandi, ho dovuto essere un po' come lui, un leader positivo".

Il sogno Italia per lei cos'è?

"Personalmente è stato un onore essere tra quelli presi in considerazione, vuol dire che stai dimostrando sul campo di star facendo bene. La speranza è sempre quella, quando inizi a giocare pensi alla Serie A e quando ci sei, magari un domani può succedere anche della nazionale".