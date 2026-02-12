Juve Stabia, Abate: "Primo tempo con l'Empoli pessimo, Leone nella ripresa è stato un leader"

Ignazio Abate, tecnico della Juve Stabia, commenta il successo delle vespe in casa dell'Empoli. Queste le sue parole riportate da Reportweb.TV.

"La squadra ha fatto una grande prestazione in rimonta su un campo difficile, ma nei primi venti minuti siamo stati fortunati: siamo partiti male. Il primo tempo non mi è piaciuto affatto, è stato il peggiore da inizio stagione; non riuscivamo ad accorciare e l'Empoli poteva chiuderla."

Il cambio tattico?

"Ho giocato con le due punte per attaccare la profondità, ma nel primo tempo avevamo poca qualità nel palleggio. Nella ripresa ho inserito Leone che è entrato da vero leader: con lui abbiamo trovato traiettorie di passaggio e riempito l'area con costanza."

Il gruppo?

"Faccio i complimenti a Dalle Mura e a chi sta stringendo i denti come Correia, Varnier e Pierobon, che non sono al meglio. L'unione e l'ambizione fanno la differenza, ma dobbiamo continuare a ragionare da squadra operaia."