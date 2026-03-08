Cambio in lista UEFA per la Fiorentina: Christensen prende il posto di Lezzerini

Lunedì prossimo la Fiorentina sfiderà la Cremonese allo Zini in una partita che vale un'intera stagione. Davide Nicola la preparerà in una settimana, i viola invece avranno meno giorni a disposizione, visto che giovedì sfideranno il Rakow all'Artemio Franchi a partire dalle 21. Molto probabilmente Paolo Vanoli farà delle rotazioni in Conference League per concedere un po' di riposo per il posticipo del 29° turno di Serie A.

A testimonianza di tutto ciò, il club toscano ha deciso di fare un cambiamento nella lista UEFA presentata a inizio febbraio: fuori Luca Lezzerini e dentro Oliver Christensen. Il portiere italiano è infortunato e così potrebbe giocare il danese al posto di David de Gea per risparmiargli una gara e il rischio di complicazioni prima dello scontro diretto.

Il regolamento prevede che si possa modificare l'elenco dei giocatori a disposizione per una competizione europea in caso di infortuni di medio-lungo periodo occorsi a un calciatore presente nella lista. In panchina andrà il classe 2006 Pietro Leonardelli, che sarà il terzo portiere.