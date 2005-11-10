Di Canio sul Pallone d'Oro a Kane: "Non è un premio alla carriera, Mbappé senza trofei"

In Germania si decide un primo pezzo del titolo: alle 18.30 la sfida fra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Un primo palcoscenico per il nuovo Pallone d'Oro, Harry Kane, fresco di vittoria in volata su Mbappé e Yamal nell'ambito premio individuale. Dagli studi di Sky Sport l'ex attaccante della Lazio, Paolo Di Canio, ha difeso la scelta fatta da chi lo ha votato, respingendo le critiche arrivate all'inglese.

Di Canio difende il Pallone d'Oro dato a Kane

Queste le parole di Di Canio sul Pallone d'Oro vinto da Kane: "Prima della premiazione avevo detto: 'Sarebbe una vergogna se non lo dessero a Kane'. Magari non una 'super vergogna', diciamo una 'vergognina'. Da quando esiste il Pallone d'Oro, a parte quando hanno fatto un po' i furbi, il giocatore che lo ha vinto ha sempre dovuto essere determinante in più fronti".

E Kane lo è stato, come spiega Di Canio: "Per Kane non parlano solo i 73 gol fra campionato, Champions e nazionale inglese, nessuno ha fatto meglio di lui. Mbappé è l'unico che lo raggiunge come numeri, che sono simili, ma il francese non ha vinto nulla. Yamal ha vinto la Liga e il Mondiale, ma al Mondiale lontano parente di quello che conosciamo. Non è assolutamente un premio alla carriera".