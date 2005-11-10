Fabio Cannavaro al capolinea con l'Uzbekistan? Dopo un anno pondera le dimissioni

L'avventura di Fabio Cannavaro sulla panchina della nazionale dell'Uzbekistan potrebbe già essere arrivata al capolinea. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'ex Pallone d'oro starebbe prendendo in seria considerazione l'ipotesi di rassegnare le proprie dimissioni da commissario tecnico a seguito della decisione ufficiale di rinviare di quasi un anno la Coppa d'Asia 2027.

Cannavaro era subentrato nell'ottobre 2025 al posto di Timur Kapadze - aveva guidato la selezione alla sua prima, storica qualificazione ai Mondiali 2026 -, avvertendo fin da subito la forte pressione del ruolo. Nel corso del torneo iridato la scorsa estate, l'Uzbekistan ha chiuso la fase a gironi con tre sconfitte, ma il tecnico italiano si è assunto ogni responsabilità sulle prestazioni, evidenziando comunque come il gruppo abbia maturato un'esperienza di inestimabile valore sul palcoscenico globale.

La gestione di Cannavaro ha fatto registrare alti e bassi sul piano dei risultati: tra settembre e ottobre 2026 la squadra ha ottenuto convincenti vittorie contro l'Iran per 3-1 e contro la Siria per 4-1, incassando però anche un recente scivolone amichevole per 0-2 contro la Corea del Sud. Ora il suo futuro resta al centro di un potenziale avvicendamento in panchina, mentre si valutano i prossimi impegni internazionali della selezione per il mese di novembre. Resta ora da capire se l'ex difensore di Inter e Juventus - tra le altre - guiderà la Nazionale uzbeka nelle amichevoli contro Russia e Arabia Saudita.