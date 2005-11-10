Carlo Nicolini, italiano allo Shakhtar: "Sono rimasto per gli amici persi qui"
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Gaetano Mocciaro
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21.10.2026 09:45Serie A
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Carlo Nicolini, preparatore dello Shakhtar Donetsk, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in vista della partita contro l'Inter. Arrivato la prima volta nel 2004, vi è tornato nel 2020. Ed è rimasto nonostante tutto, spiegando il motivo:
"Per il rapporto con il club, perché per il popolo ucraino il calcio è un messaggio di speranza. E per gli amici persi qui". E sogna che lo Shakhtar torni quello dei grandi fasti che lo hanno portato a vincere la Coppa UEFA nel 2009 e dare fastidio alle big in Champions, quando alla Donbass Arena giocavano campioni del calibro di Fernandinho, Douglas Costa, Willian e Mkhitaryan.
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