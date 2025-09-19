Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Dopo due mesi e mezzo, il Wolverhampton trova un nuovo accordo con Strand Larsen

ieri alle 21:26Calcio estero
di Gaetano Mocciaro

Il Wolverhampton Wanderers ha reso noto il rinnovo del suo attaccante Jorgen Strand Larsen per altre cinque stagioni. L'accordo prevede anche un'opzione per un'ulteriore stagione.

25 anni, l'attaccante norvegese era stato riscattato dal Celta Vigo quest'estate per 27 milioni, dopo che i Wolves avevano pagato 3 milioni l'estate precedente per il prestito. Il 2024/25 lo ha visto autore di 16 reti stagionali, di cui 14 in Premier League. Il 1° luglio il club aveva annunciato l'accordo fino al 2029 mentre il nuovo accordo allunga la permanenza del giocatore di un anno.

Il giocatore ha affidato al sito ufficiale del club le sue dichiarazioni: "Sono incredibilmente felice qui ai Wolves. Firmare un nuovo contratto dimostra che il mio impegno è costante, sono felice qui, voglio bene a tutti i miei amici e compagni di squadra, i tifosi sono fantastici e vogliamo solo che sia una stagione migliore di quella dell'anno scorso.

"Ho firmato un nuovo contratto, altri anni ai Wolves, il che è perfetto per me: il club è felice, lo sono anch'io, quindi sono pronto a tornare in campo ora. La cosa più importante per me è tornare in campo e per noi iniziare a vincere e riprenderci dal brutto inizio che abbiamo avuto.

