Il Lecce di Eusebio Di Francesco si prepara in questa sosta per le nazionali in vista della sfida esterna contro la Lazio: il prossimo sabato, alle 15, i giallorossi faranno visita ai biancocelesti, allo stadio Olimpico di Roma. La preparazione al match è proseguita oggi pomeriggio al Centro Sportivo di Martignano, con la squadra salentina che è stata impegnata in attivazione tecnica, esercitazione tecnico tattica e partita a tema.

Il report dell'allenamento del Lecce verso la Lazio

Dal report dell'allenamento diramato dal club, emerge che sono stati assenti alla seduta pomeridiana al centro d'allenamento i vari Ilić, Pierotti e i cinque giallorossi convocati dalle rispettive Nazionali: Fofana, Gandelman, Gaspar, Ngom e Tiago Gabriel.

Novità anche per Monterio: seduta parzialmente in gruppo per lui, che dunque va verso il rientro a pieno regime. Il tecnico lo aspetta per quando sarà completamente a disposizione per lavorare con il resto della squadra e rientrare fra i convocati. Domani allenamento mattutino a Martignano.